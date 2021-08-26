Manavgat'ın yaralarını sardılar!

Cemiyet hayatının ünlü simaları geçtiğimiz günlerde Manavgat'ta gerçekleşen yangın felaketinden etkilenen mağdurlara yardım için düğmeye bastılar. Daha önce AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ile bir araya gelerek mağdurlara destek olmak isteyen ünlü simalar çalışmaları görmek için Manavgat'ta bir araya geldiler. Parıltı Derneğinin Başkan Yardımcısı Neşe Gönül, Monik İpekel, Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan bölge halkına maddi ve manevi zarar veren yangın felaketi mağdurlarına yardım etmek için toplantı gerçekleştirerek bağışta bulundular. Manavgat'taki durumu sosyal medya hesabından paylaşan Ferya Gülman ise, 'Bugün Manavgat'taydık. Cumhuriyet tarihininen büyük yangınını geçiren Manavgat için ilk günden beri uzaktan gönül birliği yapmıştık. Şimdi yerinde görmek ve elimizden gelebilecek destekleri, sizlerle paylaşmak için burdayız' yorumunda bulundu.