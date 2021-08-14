Sel felaketine geçmiş olsun mesajları...

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınları dolayısıyla ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Afet bölgesinden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, maddi manevi kayıp yaşayan tüm vatandaşlarımızı acısını paylaştı. Aralarında Feryal Gülman, Hediye Güral Gür, Pervin Ersoy ve Berrin Zorlu'nun da olduğu isimler, bu afet karşısındaki üzüntülerini dile getirdiler.