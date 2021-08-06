Güral'dan ormanlarımıza yardım!

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Genel Sekreteri iş kadını Hediye Güral Gür, 10 gün önce Türkiye'nin 21 ilinde çıkan orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'dan bu yana 197 orman yangını çıkarken 12'sini söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Çalışmalara 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz müdahale ediyor. Yangınların başladığı günden bugüne kadar elinden gelen her şeyi yapan Hediye Hanım ise TEMA Vakfı'na 10 bin adet fidan bağışı yaptığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.