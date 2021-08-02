Koç'tan ormanlarımıza fidan bağışı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Eski Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç , Türkiye'de halen devam eden ve orman yangınlarında küle dönen ağaçlar için düğmeye bastı. 10 yılı aşkın süredir ev tekstili alanında faaliyet gösteren markası adına fidan bağışında bulunan Koç, herkese örnek oldu. Türkiye'yi saran yangınların 6'ncı gününde afet bölgelerinden paylaşılanlara kayıtsız kalamayan Caroline Hanım, 'Hep birlikte yaşamı da yeniden yeşertebilmek adına 1500 fidan' paylaşımında bulunarak 1500 fidanı ormanlarımıza armağan etti.