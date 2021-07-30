Güncel

Gülman ve Alkoçlar'dan yangın paylaşımı!

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan yangınlara yakından şahit olan Feryal Gülman ve Aslışah Alkoçlar sosyal medya paylaşımlarıyla felaketin boyutunu gözler önüne serdiler.

30 Temmuz 2021 Cuma
Gülman ve Alkoçlar'dan yangın paylaşımı!

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan 63 yangından 21'ini söndürme çalışmaları devam ederken cemiyet hayatının ünlü simaları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak fidan bağışı yapmaya devam ediyor. Tekne tatilinde Marmaris'te olan Aslışah Alkoçlar ise orman yangınına bizzat tanıklık etti. Bu anları sosyal medyada yayınlayan Alkoçlar, Marmaris yanıyor! yorumunda bulundu. Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Feryal Gülman ise fotograflarını paylaşarak 'Geçen hafta bu cennet köşelerdeydim. Giden canlara, doğaya, içimiz yanıyor. Oranın En büyük özelliği muhteşem yeşili, ormanı, doğası. Ondandır ki yüzyıllarca büyük medeniyetler hep bu bölgeye kurulmuş. Büyük Geçmiş olsun' dedi. İş ve cemiyet hayatından Süleyman Orakçıoğlu ve Melisa Mutlu gibi isimlerde yaptıkları paylaşımlarla Manavgat ve diğer illerde yangından etkilenen vatandaşların acılarına ortak oldular.


Feryal Gülman Aslışah Alkoçlar yangın manavgat Marmaris yangın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Gülman ve Alkoçlar'dan yangın paylaşımı!

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan yangınlara yakından şahit olan Feryal Gülman ve Aslışah Alkoçlar sosyal medya paylaşımlarıyla felaketin boyutunu gözler önüne serdiler.
Güncel Machler'den annesine sürpriz kutlama

Bettina Machler ve kardeşi Urs Machler annelerinin doğum günün yaptıkları sürprizle kutladı.
Magazin Hattı Bodrum'da sağlıklı etkinlik

Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.

Tatil Tekneden serin sulara...

Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.
Güncel Mermerci ve Masur buluştu!

Sosyetik güzel Derin Mermerci yakın arkadaşı Özgür Masur ile bir araya geldi.
Tatil Eczacıbaşı, Bodrum'da stres attı

İş insanı Emre Eczacıbaşı, Bodrum'da denize girerek tatilin keyfini çıkardı.
Tatil Mavi yolculuk

Selim ve Sibel Tezman, oğulları ile birlikte çıktıkları Bodrum tatillerine tekne turlarıyla devam ediyor.
Tatil Bodrum tatilcileri...

İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
Magazin Hattı Sanatseverlerden Vakt-i Fener’e büyük ilgi

İlk defa sanatseverlerle buluşan; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Vakt-i Fener” ise büyük ilgi ve beğeni topladı.

Haftanın Şıkları Yaz şıklığı

Berrin Zorlu
Tatil Bodrum'da tekne sefası

İşadamı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Boyner, yeğeniyle kumsalda eğlendi

Ayşe Boyner, kardeşi Emine Boyner ve Ali Kürşat'ın kızları Şira ile kumsalda geçirdiği eğlenceli anları paylaştı.