Gülman ve Alkoçlar'dan yangın paylaşımı!

Türkiye'nin 21 ilinde çıkan 63 yangından 21'ini söndürme çalışmaları devam ederken cemiyet hayatının ünlü simaları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak fidan bağışı yapmaya devam ediyor. Tekne tatilinde Marmaris'te olan Aslışah Alkoçlar ise orman yangınına bizzat tanıklık etti. Bu anları sosyal medyada yayınlayan Alkoçlar, Marmaris yanıyor! yorumunda bulundu. Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Feryal Gülman ise fotograflarını paylaşarak 'Geçen hafta bu cennet köşelerdeydim. Giden canlara, doğaya, içimiz yanıyor. Oranın En büyük özelliği muhteşem yeşili, ormanı, doğası. Ondandır ki yüzyıllarca büyük medeniyetler hep bu bölgeye kurulmuş. Büyük Geçmiş olsun' dedi. İş ve cemiyet hayatından Süleyman Orakçıoğlu ve Melisa Mutlu gibi isimlerde yaptıkları paylaşımlarla Manavgat ve diğer illerde yangından etkilenen vatandaşların acılarına ortak oldular.