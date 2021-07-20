Sosyetede bayram coşkusu...

Kurban Bayramı'nda tüm Türkiye evde ve tatil bölgelerinde vakit geçiriyor. Yazın gelmesiyle soluğu Ege ve Akdeniz kıyılarında alan cemiyet hayatının ünlü simaları bayramı aileleriyle ve dostlarıyla keyifli anlar geçirerek yaşıyor. Ender-Gülşah Alkoçlar, Engin-Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan ile bir araya gelen genç sosyetik Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ, kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla iyi bir bayram dilerken, Maya Portakal Bitargil'de 'Sağlık ve iyilikle geçireceğiniz bir bayram olmasını dileriz' mesajını paylaştı. Bodrum'da tatil yapan Feryal Gülman ise bir fotoğraf karesiyle mutlu bir bayram diledi. Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak ise, 'Gelenek, adet ve örflerimizi yaşatmamıza imkan tanıyan, yardımlaşma ruhumuzu canlandıran, bizleri maneviyatıyla kucaklayan bir Kurban Bayramı’nı daha karşılamanın heyecanı içindeyiz. Uzun süren ve halen devam eden küresel salgın döneminde bir Kurban Bayramı’nı daha kutlayacağız. Gerçek anlamda sıkıca sarılamasak da akrabalarımızı, dostlarımızı yardımlaşma ve dayanışma duyguları ve bayram coşkusuyla sarıp sarmalayacağız. İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bayramların bizlere aşıladığı birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum.' mesajını yayınlayarak herkesin bayramını kutladı.