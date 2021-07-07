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Vakt-i Fener'e özel tanıtım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, sanatçı Burak Karavit'in ortaya çıkardığı eserin tanıtımını yaptı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba
Vakt-i Fener'e özel tanıtım

Fenerbahçe tarihinin dönüm noktalarını tek bir eserde birleştirerek ortaya çıkan özel tabloyu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt ve sanatçı Burak Karavit bir araya gelerek tanıttı. Bir ilki gerçekleştirdikleri için Fenerbahçeliler adına gururlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eserle ilgili şunları söyledi: “Vakt-i Fener, 1907’de Kadıköy’e dikilen fidanın, dallarını dünyaya açan asırlık bir Çınar oluşunu görsel bir hikaye ile anlatıyor. Mutluluklarımız, şampiyonluklarımız, sayılarımız, gollerimiz, hüzünlerimiz, heyecanlarımız, kayıplarımız, ilklerimiz, aşklarımız ile hayat içerisinde Fenerbahçe ile oluşturduğumuz anılardır. Bizim görevimiz ise bu anlamlı tarihi gençlerimiz ile paylaşmak. O nedenle bu projenin bitmiş halini görmek bu yoldaki inancımızı ve mutluluğumuzu artırdı. Milyonların içinde var olan ‘Vakt-i Fener’ini anlatan böyle bir eseri taraftarımızla buluşturmak bize gurur veriyor.” Konsept üzerine çalışan media/kolaj sanatçısı Burak Karavit, yapımı bir yıl süren eser için Fenerbahçe Spor Kulübü arşivinden almış olduğu bir milyon 676 bin fotoğraf ve 400 bine yakın yardımcı görsel arasından seçtiği 880 adet fotoğraf ile eserin iki boyutlu kısmını oluşturdu. Sanatçının eserin kalbi diye adlandırdığı orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile tasarlandı.

Ferit TUĞLUK


ALİKOÇ simlatürkerbeyazıt ‘Vakt-i Fener Burak Karavit

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