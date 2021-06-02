Contemporary Istanbul'un baş mimarları

Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini bir araya getiren Contemporary Istanbul bu yıl da muhteşem eserlere ev sahipliği yapıyor. Yıllardır sanata destek veren ve sanat fuarının ana sponsoru olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary Istanbul'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile 15'inci Contemporary Istanbul'un açılışını gerçekleştirdi. Boomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun medya sponsorluğunda gerçekleşen açılışta, iş insanı Suzan Sabancı Dinçer ve Ali Güreli, eserleri yakından incelediler.