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Sanatseverler Contemporary Istanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren 15'inci Contemporary Istanbul, bu yılda Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda kapılarını açtı

01 Haziran 2021 Salı
Sanatseverler Contemporary Istanbul'da...

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Contemporary Istanbul'un yaşanan COVID-19 virüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan tedbirler nedeniyle 1-2 Haziran VIP Ön İzlemesi gerçekleşti. İş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin ziyaret ettiği sanat fuarının bu yıl da ana medya sponsorluğunu Habertürk ve Bloomberg HT üstlendi. Sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary Istanbul, 15. edisyonunda sadece Türkiye’nin önde gelen galerileri ile ziyaretçilere ulaştırdı. Aralarında Elif Dürüst, Alpin Albayrak, Berrin Yoleri gibi sanatsever kadınların da olduğu ziyaretçiler sanat fuarını gezmeye geldi.

Ferit TUĞLUK

Contemporary Istanbul çağdaş sanat habertürk Bloomberg HT sponsor

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