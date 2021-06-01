Toplusoylar'ın hayvanat bahçesi eğlencesi

Güncel

Sanatseverler Contemporary Istanbul'da...

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve Asya'nın buluşma noktasında bir araya getiren 15'inci Contemporary Istanbul, bu yılda Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunda kapılarını açtı