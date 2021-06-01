Toplusoylar'ın hayvanat bahçesi eğlencesi

2018 yılında Miami'de evlenen ve kasım ayında kızları Talia'yı kucaklarına alan Buğra Toplusoy ve eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızlarıyla birlikte hayvanat bahçesini gezdi. Sık sık kızlarıyla birlikte sosyal medya hesaplarından Amerika'daki hayatlarından kesitler yayınlayan Toplusoy çifti, kızlarının eğlenceli anlarını paylaştı. Kızlarına hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan Buğra Bey ve Ceyda Hanım, Talia ile beraber hayvanları severek besledi. Sosyal medya hesabından bu anları takipçileriyle paylaşan Ceyda Ateş Toplusoy, 'Ufak yaşta hayvanlara iyi davranmayı öğretirseniz büyüdüklerinde daha iyi insan olurlar' notunu düştüğü fotoğraflarıyla takdir topladı.