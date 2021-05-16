Sosyetenin şampiyonluk kutlamaları!

Dün akşam gerçekleşen Süper Lig 2020-2021 sezonun şampiyonu Beşiktaş olurken şampiyonluk kutlamalarına cemiyet hayatının ünlü simaları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak katıldı. Beşiktaş sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi eşi Berna Çebi ise kutlamalarda yalnız bırakmadı. Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Yalçın Kaya Yılmaz eşi Aylin Yılmaz ile birlikte İzmir'e giderek maçı statta izledi. Maya Portakal Bitargil ise takımının şampiyonluğunu formalı fotoğrafını paylaşarak kutladı.