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'Yeni kariyer beklentilerim'

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Alara Koçibey, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

11 Mayıs 2021 Salı
'Yeni kariyer beklentilerim'

Eğitimini 6 farklı üniversitede okuyarak tamamlayan iç mimar Alara Koçibey, esprili paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Tasarımlarıyla farkını ortaya koyan Koçibey, bir çekim sırasında her zaman olduğu gibi kamera karşısına değil kameranın başına geçti. Kısa süreli bir kameramanlık deneyimi yaşayan Alara Hanım bu anları paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram hesabından fotoğraf karesini yayınlayan Koçibey yeni paylaşımına 'yeni kariyer beklentilerim' notu düştü. Alara Koçibey son olarak yakın arkadaşı Elif Dürüst'ün evini yeniden dekore etmiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Alara Koçibey kameraman çekim

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