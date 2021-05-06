TOÇEV'den Anneler Günü'ne özel hediyeler

TOÇEV, Anneler Günü için hazırladığı sertifikaları ve Türkiye’nin 25 önemli şefinin 25 özel kutlama yemeği tarifini bir arada sunan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar Kitabı ile tüm annelere çocukların gülümsemelerini armağan etti. TOÇEV Dükkan’dan alınan hediyeler ve sertifikalar hem anneleri hem de eğitimine destek sağlanan çocukları sevindiriyor. Başkanlığını Ebru Uygun'un üstlendiği Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), bu yıl da kurumsal ve bireysel bağışçılar için hazırlanan Anneler Günü’ne özel bağış sertifikaları ile anneler için en anlamlı hediyeleri sunuyor. TOÇEV Dükkan’da Anneler Günü’ne özel hazırlanan sertifikaların yanısıra Türkiye’nin 25 önemli şefinin 25 özel kutlama yemeği tarifini bir arada sunan Özlem Ardıyok’un Kutlamalar Kitabı da hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.