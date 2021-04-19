Sabancı Vakfı ve TEGV'den çocuklara özel kitap!

Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı. Her birinde hayvan haklarına dair farklı bir temayı ele alan Papuduk kitap setinden yola çıkılarak hazırlanan ve TEGV gönüllülerinin online olarak yürüteceği “Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri”nde çocukların hayvan hakları konusunda farkındalık kazanmaları ve yaratıcı okuma becerileri geliştirmeleri hedefliyor. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukken büyükannesinin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç’in kalemiyle ve Ece Zeber’in yaratıcı çizgileriyle yepyeni maceralara atıldı. Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın gözüyle değerlendirilen hikâyeler, Tekir Kitap aracılığıyla Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmaya hazır hale geldi. Çocuklara hayvan haklarını öğretebilmek ve hayvan sevgisine dair duyarlılık kazandırabilmek adına geliştirilmiş 5 kitaptan oluşan seride, ormanda neşe içinde yaşayan Papuduk isimli bir tavşanın, hayvanlara ve doğaya zarar veren insanları, davranışlarından vazgeçirmek adına giriştiği maceralar anlatılıyor. Çocukların eğlenirken öğreneceği Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri’nde çocuklar kendilerini ve çevrelerini sorgulama fırsatı yakalarken aynı zamanda duygularını anlama, empati kurma, farklı sorunlar karşısında çözüm üretebilme ve problem çözme becerisi gibi alanlarda da kendilerini geliştirebiliyor. Etkinlikler, TEGV Dijital Platformu’nda bütün çocuklara açık ve ücretsiz olarak yayınlanacak.