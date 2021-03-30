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Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

İş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüsü eşi Emel Ayaydın ve çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattığını duyurdu.

30 Mart 2021 Salı
Ayaydınlar koronavirüsü atlattılar!

İpekyol Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Nejdet Ayaydın koronavirüs hastalığını eşi Emel Ayaydın, çocukları Yağmur ve Doruk ile birlikte atlattı. Geçtiğimiz haftalarda dünyayı etkisi altına alan covıd-19 hastalığına ailece yakalanan Ayadınlar sosyal medya hesabından haberi duyurmuştu. Zorlu süreci evlerinde atlatan Nejdet Ayaydın, eşi Emel Ayaydın ve oğlu Doruk ile kızları Yağmur tekrar sağlıklarına kavuştu. Nejdet Ayaydın ınstagram hesabından paylaşım yaparak "Çok şükür covıd belasını atlattık. Lütfen dikkat edin ve yakalanmayın" açıklamasında bulundu.

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