Özilhan çayıyla poz verdi

Cemiyet hayatının sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden biri olan Yasemin Özilhan, bu kez elinde çayıyla verdiği pozlarla gündemde. Bahçede objektif karşısına geçen Özilhan, çayını içtiği sırada poz vererek bu anları ınstagram hesabından paylaştı. Genellikle kahve bardağı ile çekilen pozlara, çay bardağıyla çekildiği karelerle farklı bir bakış açısı getiren Yasemin Hanım, sosyal medyada takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özilhan yeni fotoğraflarında olduğundan daha büyük çıkan ayakları içinse açıklama yaparak 'Geniş açı kurbanıyım' notunu düştü.