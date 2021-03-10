Güncel

Özilhan çayıyla poz verdi

Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, elindeki çayıyla yeniden poz verdi.

10 Mart 2021 Çarşamba
Özilhan çayıyla poz verdi

Cemiyet hayatının sosyal medyayı etkili kullanan isimlerden biri olan Yasemin Özilhan, bu kez elinde çayıyla verdiği pozlarla gündemde. Bahçede objektif karşısına geçen Özilhan, çayını içtiği sırada poz vererek bu anları ınstagram hesabından paylaştı. Genellikle kahve bardağı ile çekilen pozlara, çay bardağıyla çekildiği karelerle farklı bir bakış açısı getiren Yasemin Hanım, sosyal medyada takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özilhan yeni fotoğraflarında olduğundan daha büyük çıkan ayakları içinse açıklama yaparak 'Geniş açı kurbanıyım' notunu düştü.

Yasemin Özilhan poz Instagram paylaşım çay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Özilhan çayıyla poz verdi

Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, elindeki çayıyla yeniden poz verdi.

Güncel Yeni normalde sosyal hayat...

HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu, yeni normalleşmede İstanbul'daki sosyal hayat ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair düşüncelerini yazdı
Güncel İkizlerinin kıyafetlerini satışa çıkardı!

Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.
Güncel Eşiyle benzincide buluştu

Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile benzin istasyonunda objektiflere yakalandı.
Magazin Hattı Bizim Çocuklarımız Derneği'nden yeni anaokulu!

Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kartal Cumhuriyet İlköğretimi Bahçesin de 5. Anaokulunu açılışını gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Palandöken'de kayak keyfi...

Palandöken kış ve kayak tutkunlarından Öznur Yakın ve Bilge Kuru'ya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Caddeler Sosyete trafikte kaldı!

Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.
Caddeler Üstüneller'in spor turu...

Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşüne çıktı.

Magazin Hattı Süer'in yeni heyecanı

Pandemi dönemindeki iyilik hali ve sade yaşam arayışı Özlem Süer’in minimal dokunuşlu hazır giyim markasını yarattı.

Güncel Ailece bir arada...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı oğullarıyla bir araya geldi.
Magazin Hattı Kadınlar Günü'nde buluştular

Nişantaşı’nda çalışan ve yaşayan iş kadınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çay davetinde bir araya geldi.
Haftanın Şıkları Kaban şıklığı

Banu Çarmıklı