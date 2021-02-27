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Pandeminin psikolojik yansımaları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.

27 Şubat 2021 Cumartesi
Pandeminin psikolojik yansımaları!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını manevi sorunlarında gün yüzüne çıkmasına yol açtı. Karantina sürecinde psikolojilerini bozmayaya çalışan cemiyet hayatının ünlü simaları bu süreçle nasıl başa çıktıklarını HT Kulüp'e anlattılar. Sağlıklı yaşama önem veren iş insanı Hacı Sabancı pandemi sürecini iyi atlattığını söyledi. "Pandemide sporumu aksatmadım.Spor yapmak hem zihnimi boşaltıyor hemde pandemi sürecinde kilo almamak için spor yapıyorum". Akşamları kitaplarla dinlendiğininde altını çizen Sabancı, "Bu aralar Ahmet Ümit'in kitaplarını çok severek dinliyorum" dedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi ise pandeminin en zorlu kısmının ailelerimizle uzak kalmak olduğunu söyledi. Çebi "Bu durumu kabullendim. Kötü düşünmek istemiyorum çünkü bunun geçici olacağına inanıyorum. Yürüyüşlerimi yapıyorum, kitap ve müzik dinleyerek zamanımı geçiriyorum" dedi. Virüsün sağlığımızı sınadığını belirten Feryal Gülman ise sağlıklı beslenmenin ve hijyenin farklı yönlerini öğrendiklerini söyleyerek insanların bunun neden başımıza geldiğini düşünmeleri gerektiğini belirtti. Pandeminin tüm dünya için kolay bir süreç olmadığını söyleyen iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ise bağışıklığın en büyük düşmanın stres olduğunu belirtirken "Yürüyüş ve spor aktivitelerime devam ediyorum" dedi.

Berna Çebi Hacı sabancı

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