14 Şubat'ta kutlama...

Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü cemiyet hayatının ünlü çiftleri tarafındanda dolu dizgin kutlandı. Özel ve romantik bir gün olan 14 Şubat'ta dünyaya gelen ünlü işadamı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hakan Sabancı, yeni yaşını kutladı. Cem ve Bettina Machler'in oğlu Can Hakko'da 14 Şubat'ta hayata gözlerini açtı. Bettina Machler oğlunun doğum gününü 'Doğum günün kutlun olsun meleğim sen bir annenin sahip olabileceği en samimi insansın. Doğum günün kutlu olsun aşkım mutlu yıllar bana' notuyla kutladı.