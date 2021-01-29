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Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti.

29 Ocak 2021 Cuma
Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo alanında kurulan film platosuna gelen Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Guy Ritchie, Cary Elwes ve rapçi Bugzy Malone ile görüştü. Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Ersoy, burada film ekibiyle görüşerek, çekimler hakkında bilgi aldı. Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturuldu.

Jason Statham Mehmet Nuri Ersoy Guy Ritchie Five Eyes

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