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SMA'LI çocuklara destek kampanyası!

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Pınar Sabancı ve Melda Kosif Milli Piyango'da devredilen paranın SMA'lı çocuklara bağışlanması için başlatılan kampanyaya destek gösterdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi
SMA'LI çocuklara destek kampanyası!

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldığı bildirilen üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin sosyal medyada başlatılan kampanyaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanısıra cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve Melda Kosif destek verdi. Paylaşımını alıntılayarak, "Umudum Olur Musun" notuyla takipçilerinden paylaşımını alıntılamalarını isteyen ünlü simalar kampanyayı kısa sürede sosyal medyanın gündemine taşıdı.


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