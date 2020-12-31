2020'de yaza damga vuranlar

Ege'nin incisi Bodrum ve Çeşme'de tatillerini geçiren sosyetenin güzel hanımları, yaz aylarına yine damga vurdular. Bikinili ve mayolu olarak objektiflere yansıyan ünlü isimler fit vücutlarıyla dikkat çektiler. Her sene mutlaka objektiflerimize yansıyan Elif Dürüst, 2020'nin yaz aylarında da düzgün vücuduyla büyük beğeni topladı. Tatilde dahi olsalar bakımlı olan hanımlardan Yasemin Özilhan, Sanem Tezman, Melisa Von Faber Castell, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Derin Mermerci ve Gabriela Elhadef bu yaza damgasını vuran isimlerin başında geliyor.