2020'de aramızdan ayrılanlar

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2020 senesinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını kaybettik. Roman Mağazaları'nın ortağı işadamı Süleyman Toplusoy, Haziran ayında aniden rahatsızlandı ve hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Toplusoy hastanede hayata veda etti. Koç Holding'in kurucularından iş insanı Suna Kıraç ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. 2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden ve hastalığı sonucunda hayatını kaybeden Kıraç, Ekim ayında son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da hastanede kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hastalığının ilerlemesi sebebiyle 72 yaşında aramızdan ayrıldı. İşadamı Osman Çarmıklı'nın annesi Nermin Çarmıklı 91 yaşında vefat etti. Profilo Şirketler Topluluğu Başkanı Jak Kamhi ise aniden rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. Sosyetenin tanınmış simalarından Güler Dormen Yiğit ise 2020 yılında hastanede hayata veda eden isimler arasında...