Güncel

2020'de aramızdan ayrılanlar

2020 yılında aramızdan ayrılan Süleyman Toplusoy, Suna Kıraç, Nermin Çarmıklı, Güler Yiğit, Jak Kamhi ve Mesut Yılmaz tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

30 Aralık 2020 Çarşamba
2020'de aramızdan ayrılanlar

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2020 senesinde Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını kaybettik. Roman Mağazaları'nın ortağı işadamı Süleyman Toplusoy, Haziran ayında aniden rahatsızlandı ve hastanede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Toplusoy hastanede hayata veda etti. Koç Holding'in kurucularından iş insanı Suna Kıraç ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. 2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden ve hastalığı sonucunda hayatını kaybeden Kıraç, Ekim ayında son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da hastanede kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hastalığının ilerlemesi sebebiyle 72 yaşında aramızdan ayrıldı. İşadamı Osman Çarmıklı'nın annesi Nermin Çarmıklı 91 yaşında vefat etti. Profilo Şirketler Topluluğu Başkanı Jak Kamhi ise aniden rahatsızlanarak hayata gözlerini yumdu. Sosyetenin tanınmış simalarından Güler Dormen Yiğit ise 2020 yılında hastanede hayata veda eden isimler arasında...

Süleyman Toplusoy Suna Kıraç Nermin Çarmıklı Güler Yiğit jak kamhi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Şenler'in yılbaşı yemeği!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Metin Şen ile eşi Aslı Şen, Suzan Şen ve Nail Yiğittaş ile yeni yılı yemek yiyerek kutladılar.
Güncel 2020'de aramızdan ayrılanlar

2020 yılında aramızdan ayrılan Süleyman Toplusoy, Suna Kıraç, Nermin Çarmıklı, Güler Yiğit, Jak Kamhi ve Mesut Yılmaz tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Moda Moda tutkunu...

Cemiyet hayatının modasever isimlerinden Pırıl Çetindoğan'ın ilham olan stilini inceledik.
Güncel 2021'e mesaj...

Sosyetenin ünlü simaları 2021 dileklerini HT Kulüp'le paylaştılar.
Güncel Yeni yıl, yeni dilekler...

2021'e girmemize sayılı günler kala iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yeni yıl dileklerini HT Kulüp'le paylaştı.
Haftanın Şıkları Maskülen şıklık

Edvina Sponza
Jet Set Ünlü modacı hayatını kaybetti

Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin, 98 yaşında vefat etti.
Davetler Ankara'da görkemli açılış

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, restorasyonu tamamlandıktan sonra Mehmet Nuri Ersoy ve Pervin Ersoy'un katılımıyla tekrar açıldı.
Caddeler Tezman'ın alışveriş turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sanem Tezman İstanbul'un elit semti Bebek'te alışveriş yaparken görüntülendi.
Güncel 2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı iş ve cemiyet hayatınında katıldığı dijital organizasyon ve davetlere ev sahipliği yaptı.
Güncel 2020'de anne olan isimler...

Karantina sürecinde Bebek haberi alan cemiyet hayatının ünlü isimleri anne ve baba olmanın sevincini yaşadılar.
Güncel Mert Adrian'a destek yayını!

Selin Denizli Burnaz, ınstagram üzerinden canlı yayın yaparak 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ