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Yıldız Sarayı Vakfı'ndan dijital çalışma

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Yıldız Sarayı Vakfı yeni Yönetim Kuruluyla göreve başlayarak dijital proje çalışmalarını yaptı.

Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) yeni Yönetim Kurulu göreve başladı ve pandemi döneminin zorluklarına rağmen projelere yoğunlaşıldı. Vakfın Yönetim Kurulu toplantısı Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, Neslihan Torun Kaya, Prof. Dr. Can Bilgili, Esra Erandan, Dr. Hakkı Yıldırmaz ve Erol Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantıyı müteakip Vakıf çalışmalarında bir ilke daha imza atılarak, ilk dijital nitelikli etkinliğin hazırlık çalışmaları Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Ocak ayı itibariyle Vakfın web sitesinde "Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi" başlığıyla, tüm Dünya'dan sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan etkinlik aracılığıyla, İzzet Keribar ve Francesco Cicconi'nin Göbeklitepe'de özel izinle gerçekleştirdikleri sanatsal çekimler, 3D tekniğiyle üç boyutlu hale getiriliyor, ülkemizin ve Şanlıurfa'nın en değerli kültür mirasının küresle ölçekte tanıtımına katkı sunuluyor.

Etiketler
Yıldızsarayıvakfı toplantı Zamanın Mirası Dijital Fotoğraf Sergisi
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