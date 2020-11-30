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"Kömür sıpamız doğdu"

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, yeni doğan sıpalarıyla poz verdi.

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Boyner hafta sonu aralarına yeni katılan sevimli dostunu sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Ümit Boyner, sosyal medya hesabından Cem Boyner'i, Badem ismini verdikleri sıpayla fotoğraflayarak takipçilerine göstermişti. Badem'in abi olduğunu paylaşan Cem Bey, 'Kömür' adını verdikleri sıpayla poz verdi. "Kömür sıpamız doğdu... Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi... aksileşti... Maşallah" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.

Etiketler
cem boyner Boyner Holding Badem hayvansever kömür
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