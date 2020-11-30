İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem Boyner hafta sonu aralarına yeni katılan sevimli dostunu sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Ümit Boyner, sosyal medya hesabından Cem Boyner'i, Badem ismini verdikleri sıpayla fotoğraflayarak takipçilerine göstermişti. Badem'in abi olduğunu paylaşan Cem Bey, 'Kömür' adını verdikleri sıpayla poz verdi. "Kömür sıpamız doğdu... Anne nefes aldırtmıyor bize, erkek sıpamız Badem huy değiştirdi... aksileşti... Maşallah" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.