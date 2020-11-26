Özilhan'ın ev hali

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ev halini takipçileriyle paylaştı.

Cemiyet hayatının en tarz sahibi kadınlarından olan Yasemin Özilhan, bu kez evinde verdiği pozlarla gündeme geldi. İki çocuk annesi Özilhan, evdeki günlük rutinlerini takipçileriyle paylaştı. Özel hayatının gizliliğine önem veren Yasemin Hanım daha önce Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nı başlattığı proje için oturma odasında kadın girişimcileri konuk edip söyleşi gerçekleştirmişti. Özilhan bu kez evini sosyal medya hesabından paylaştı. Evinin salonunda ve giyinme odasında poz veren Yasemin Özilhan'ın sade ve şık şekilde döşenmiş evi takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.