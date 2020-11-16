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Hakko'nun gece turu

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Allan Hakko önceki gece yeni sevgilisi Merve Oflas'la objektiflere yakalandı.

Burcu Esmersoy ile aşk yaşayıp ayrılan Allan Hakko önceki gece yeni sevgilisi Merve Oflas'ı 7 yaşındaki oğlu Benjamin Hakko ile tanıştırdı. Bebeköy'de bulunan evinin sokağında görüntü almak isteyen Magazin muhabirlerine Allan ''Napıyorsunuz kardeşim saçmalamayın binin arabanıza hadi beni kızdırmayın görüntü alamazsınız hadi diyorum bi yere kadar bi yere kadar Beraber çıksak olurda başka türlü olmaz '' diyerek çok sinirlenen Allan Hakko görüntü almak isteyen habercilerin üzerine yürüyünce gerginliği hisseden Merve Oflas uzaktanda olsa bağırarak ''Allan yapma bırak çocukları, Arkadaşlar hadi sizde gidin yeter'' deyince Allan Hakko kendini bu sözler karşısında geri adım attı.

Etiketler
allan hakko Merve Oflas Benjamin Hakko GECE cadde
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