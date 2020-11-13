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Formula 1'e özel işbirliği...

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Formula 1 çekimlerinde Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercan bir araya geldi.

Formula 1’in önemli takımlarından Red Bull'un premium moda markası AlphaTauri, Türkiye’nin öncü markası Vakkorama’da satışa sunuldu. Lansmana özel önceki gün Nakkaştepe Vakko Moda Merkezi’nde özel bir çekim gerçekleştirildi. Çekimde Moda markasının adını taşıyan Scuderia AlphaTauri yarış ekibinden F1 pilotu Pierre Gasly ve Alex Albon, Formula aracını İstanbul sokaklarında Avrupa'dan Asya'ya nefes kesici bir ortamda sürdü. Çekimlerde Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, AlphaTauri CEO’su Ahmet Mercan, Scuderia AlphaTauri Takım Direktörü Franz Toast da bulundu. Pilotlar çekimin ardından Zorlu Center’daki Vakkorama mağazasını da ziyaret etti.

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Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko AlphaTauri Ahmet Mercan
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