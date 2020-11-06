HT KULÜP
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Yalı partisini 'kim' verdi?

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, oğlu Aslan Kemal'in yalıda düzenlediği iddia edilen Cadılar Bayramı partisiyle ilgili HT Kulüp'e özel açıklamada bulundu.

Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenlediği ve Cadılar Bayramı eğlencesinin polis baskınıyla son bulduğu basına yansımıştı. Pandemi döneminde böyle bir partinin düzenlenmesi herkes tarafından hayretle karşılanmıştı. Konuyla ilgili HT KULÜP'e özel açıklamalarda bulunan Feryal Gülman partinin oğluyla alakası olmadığını söyledi. Gülman, "Oğlum böyle bir olayla gündeme geldi. Konunun oğlumla bir ilgisi yok. Basın konuyu oğlumla ilgiliymiş gibi yansıttı. Partiyi düzenleyen Aslan Kemal değildi.'' Yalıda parti düzenleyenlerin başka kişiler olduğunu iddia eden Feryal Hanım 'Ama basına yansıdığı gibi değil sadece bu kadar söylemek istiyorum. Gündemimizde deprem varken de olayın buralara gelmesine çok üzüldüm" açıklamasında bulundu.Feryal gülman'ın bu açıklamaları kafalarda soru işareti yarattı, peki bu yalı'daki cadılar Bayramı partisini kim? nasıl verdi ?.

Hakan YAĞCI

Etiketler
HT KULÜP Feryal Gülman Cadılar Bayramı parti yalı
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