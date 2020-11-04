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Eczacıbaşı, Ayda bebeğe kucak açtı

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Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Fidan Gezgin'in yasına ortak oldu.

İş insanı Bülent Eczacıbaşı, tüm Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminde yaşamını yitiren Fidan Gezgin'i unutmadı. Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde çalıştığı öğrenilen Fidan Gezgin'in yasına ortak olan Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti, Gezgin'in depremden 91 saat sonra, enkaz altından çıkarılan kızı Ayda bebek ve kardeşi Atakan'ın hayatları boyunca yanlarında olacaklarını belirttiler. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bülent Eczacıbaşı "Bir kere daha anladık ki umut en büyük hazinemiz. Vitra İzmir Mağaza Müdürümüz Fidan Gezgin ve üç yaşındaki kızı Ayda Gezgin, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde dört gece enkaz altındaydı. Umutlu bekleyişin ardından Ayda, 91 saatte mucizevi bir şekilde kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'i ise kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fidan Gezgin'e Allah'tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eczacıbaşı Topluluğu olarak Ayda'nın ve kardeşi Atakan'ın her zaman yanında olacağız" diyerek üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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