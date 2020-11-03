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Mucizenin adı 'Ayda Bebek'...

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Cemiyet hayatının ünlü isimleri İzmir'de göçük altından çıkarılan Ayda Gezgin bebek ve Elif Perinçek'in mutluluğunu yaşadılar.

Geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir'de meydana gelen depremde tüm Türkiye'nin gözü İzmir'e çevrildi. İzmir'e yardımlarını esirgemeyen cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Demet Sabancı Çetindoğan, Derin Mermerci, Pınar Sabancı, Dedem Antebi, Arzu Sabancı, Zeynep Üstünel, Pırıl Çetindoğan, Hacı Sabancı, Melisa Mutlu gibi birçok isim Rıza Bey Apartmanı'nda 91'inci saatte ulaşılan Ayda bebek ve Elif bebeğin göçük altından çıkarılmalarının heyecanını yaşandılar. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından Ayda bebeği paylaşarak gösteren sosyetenin ünlü isimleri deprem mağdurlarının yanlarında olduklarını gösterdiler.

Etiketler
aydagezgin Demet Sabancı Çetindoğan derin mermerci Pınar Sabancı Arzu Sabancı
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