Baler'den ayrılık açıklaması!

Geçtiğimiz aylarda Rober Baler'le evliliklerini bitiren Etel Baler, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı eşi Rober Baler'le evliliklerini bitiren Etel Baler'den ayrılık sonrası ilk açıklama geldi. Rober Baler'in ayrılıklarından iki ay öncesi oturdukları evlerini ayırdığı ve sosyetede söylenenlere göre evlilik kurumunun Rober Baler'in muhasebecisiyle yasadığı aşk sonucu yıkıldığı kulaktan kulağa konuşuluyordu. Ayrılığın ardından eski eşi Etel Baler sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bozdu. Etel Baler sosyal medya hesabından; "Nerelerdesin? diye o kadar mesaj alıyorum ki yetişemiyorum. Merak etmeyin dostlarım, hayattayım. Boşanmadan sonra kaç aydır neredeyse karaya ayak basmadım. Kardeşimle, annemle ve çocuklarımla aylardır denizde olmak bana terapi gibi geldi. Saatlerce yıldızları seyrettim, balık avladım, yüzdüm, uyanır uyanmaz müziği açıp çocuklarımla dans ettim. Evlenmeden önce yani 23 sene önce kim olduğumu hatırladım ve hatırladığım insanı çok sevdim. Yaz bitmesin..." açıklamasını yaptı.