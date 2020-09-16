Anneye hüzünlü veda...

İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç'la son kez vedalaştı. Kıraç'ın tabutunun başına giden İpek Hanım, annesini son yolcuğuna uğurladı

79 yaşında hayata veda eden Suna Kıraç, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Koç Ailesi'nin değerli üyelerinin katıldığı törende İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç'la son kez vedalaştı. Kıraç'ın tabutu başına giden İpek Hanım, dakikalarca annesinin yanında kaldı. Son görevini yerine getirmek üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tadbikat Camii'ine giden İpek Kıraç, gözyaşlarıyla annesine veda etti. Aile üyelerinin İpek Kıraç'ın yanında olduğu tören sonrası Kıraç'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Onur AYDIN