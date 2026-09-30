Kadın girişimcilere dijital destek

Kadın girişimciliğini ve kadın üreticilerin dijital dünyadaki gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen Shopsa Akademi, 18 ilin ardından ilk kez İstanbul’da, Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 30 Eylül 2026 tarihinde Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda kadınlara; dijital pazarlama, e-ticaret, girişimcilik ve markalaşma alanlarında kapsamlı eğitimler verildi. Shopsa Akademi, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında kadınların dijital dünyadaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştiriyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi veriliyor. Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın konuşma yaptığı programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Av. Kezban Hatemi, girişimci Tijen Akdoğan ve Fatih İlçe Millî Eğitim Müdürü de konuk olarak katıldı. Programda kadınların ürettikleri ürünleri dijital kanallara taşıyarak daha geniş kitlelere ulaşmaları, e-ticaret alanında güçlenmeleri ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeleri üzerine bilgi ve deneyimler paylaşıldı. “Kadına destek, ülkeye destek” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Shopsa, Shopsa Akademi ile Türkiye’nin farklı illerindeki kadın üretici ve girişimcilere ulaşarak dijital dönüşüm yolculuklarına destek vermeye devam ediyor.

Onur AYDIN