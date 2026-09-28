Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Davetler
Davetler

Sanatseverler özel davette...

Global sanat programı Art in Resonance, Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşen özel davetle sanat tutkunu isimleri ağırladı.

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 10:36
Sanatseverler özel davette...
JONATHAN H.CROOK, RABİA-ALİ GÜRELİ
DR. XIAOXIN LI-JONATHAN H.CROOK
HAKAN-EVELİZE KOSİF
MORİS KOHEN-PINAR HACIARİFOGLU
AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ
VEDAT IRDELP, VEDAT ALATON
AKIN-ZAFER KOZANOĞLU
HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN 
NAZLI KEÇELİ
TUĞÇE EYİLİK 
Sanatseverler özel davette...
JONATHAN H.CROOK, RABİA-ALİ GÜRELİ
DR. XIAOXIN LI-JONATHAN H.CROOK
HAKAN-EVELİZE KOSİF
MORİS KOHEN-PINAR HACIARİFOGLU
AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ
VEDAT IRDELP, VEDAT ALATON
AKIN-ZAFER KOZANOĞLU
HAYRETTİN-BUKET TAŞDELEN 
NAZLI KEÇELİ
TUĞÇE EYİLİK 

The Peninsula Istanbul, global sanat programı Art in Resonance ve Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşen özel bir davetle İstanbul’un sanat, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Contemporary Istanbul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Güreli, küratör Dr. Xiaoxin Li, Nazlı Keçili, Pınar Haciraifoğlu-Moris Kohen, Hakan - Evelize Kosif gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. The Peninsula Istanbul’da yer alan eserlerin açılış daveti, Türkiye’nin en prestijli modern sanat etkinliği olan 21. Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşti. Art in Resonance’ın kapsamında The Peninsula Istanbul, Çinli sanatçı Lin Fanglu, etkileyici enstalasyonu She’s Bestowed Love ile 24 Eylül’den itibaren The Peninsula Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fanglu’nun geleneksel Bai tekstil zanaatından ilham alan enstalasyonu Ekim ayı boyunca sergilenecek.

Contemporary Istanbul Art in Resonance
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Montgomery’den özel sergi...
Davetler

Montgomery’den özel sergi...

Sanatçı Robert Montgomery’nin İstanbul’daki ikinci kişisel sergisi 'James Baldwın's Balcony In Istanbul and Other Works' kapılarını açtı.
İstanbul'da sanat dolu günler...
Davetler

İstanbul'da sanat dolu günler...

Contemporary Istanbul 21. edisyonuyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor...
Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...
Davetler

Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...

Musıki Eğitim Vakfı, Türk musikisinin nadide eserlerini genç kuşak sanatçılarla buluşturduğu "Didede Hayalin" dinletisini, İstanbul'un tarihî yapılarından Şerifler Yalısı'nda gerçekleştirdi.
Contemporary Istanbul başladı
Davetler

Contemporary Istanbul başladı

Çağdaş sanatın farklı disiplinleri ve bakış açılarını aynı zeminde buluşturduğu Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu başladı.
Sabancı, kız arkadaşıyla Contemporary Istanbul'da...
Davetler

Sabancı, kız arkadaşıyla Contemporary Istanbul'da...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, Contemporary Istanbul sanat fuarının açılış davetine manken Tatiana Panakal ile birlikte katıldı.
Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...
Davetler

Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...

Sanatın kalbi Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda attı; cemiyet hayatının sanata gönül veren ünlü isimleri davette yerini aldı.
Görkemli açılış...
Davetler

Görkemli açılış...

Kalyoncu Ailesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outleti açılışını; iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isimle birlikte yaptı.
Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...
Davetler

Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...

Sanatı kapalı kapılar ardından çıkarıp sokağa, doğrudan hayatın içine taşıyan Artweeks Istanbul, “Collectors” edisyonuyla sanat tutkunlarını bir araya getirdi.
Koç, şampiyona kupasını verdi
Davetler

Koç, şampiyona kupasını verdi

Merhum Mustafa V. Koç’un 1997’de başlattığı ve bu yıl 29’uncusu düzenlenen Beko Classic Pro-Am’in şampiyonu Billy Spooner oldu.
Boğaz'da şık defile...
Davetler

Boğaz'da şık defile...

“Modern Kontrast” 2026/27 Kış sezonu koleksiyonu Boğaz'da gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Bodrum'da lezzet dolu bir gece...
Davetler

Bodrum'da lezzet dolu bir gece...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri,Bodrum'da gerçekleşen davette buluştu. Şef Mehmet Akdağ’ın geceye özel hazırladığı gurme menünün eşlik ettiği organizasyonda lezzet dolu anlar yaşandı.
Sanat ve tasarımı buluşturan davet...
Davetler

Sanat ve tasarımı buluşturan davet...

Türkiye çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden Galerist, 25. yılı kapsamında sanatçısı Elif Uras ile Bodrum'da özel bir davet gerçekleştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.