Sanatseverler özel davette...

The Peninsula Istanbul, global sanat programı Art in Resonance ve Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşen özel bir davetle İstanbul’un sanat, cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Contemporary Istanbul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Güreli, küratör Dr. Xiaoxin Li, Nazlı Keçili, Pınar Haciraifoğlu-Moris Kohen, Hakan - Evelize Kosif gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. The Peninsula Istanbul’da yer alan eserlerin açılış daveti, Türkiye’nin en prestijli modern sanat etkinliği olan 21. Contemporary Istanbul kapsamında gerçekleşti. Art in Resonance’ın kapsamında The Peninsula Istanbul, Çinli sanatçı Lin Fanglu, etkileyici enstalasyonu She’s Bestowed Love ile 24 Eylül’den itibaren The Peninsula Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fanglu’nun geleneksel Bai tekstil zanaatından ilham alan enstalasyonu Ekim ayı boyunca sergilenecek.