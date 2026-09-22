Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...

2006’dan bu yana Akbank’ın ana partnerliğinde gerçekleşen Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fuar, bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1.372 eseri bir araya getiriyor. Sanat dünyasının en prestijli buluşmalarından Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, cemiyet hayatının sanata tutkulu ünlü isimlerini de aynı çatıda buluşturdu. Güler Sabancı, Oya Eczacıbaşı, Berrak Barut, Alpin Albayrak ve Alara Koçibey gibi isimler sanat davetinde yerleri aldı. Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, köklü galeriler ile yeni oluşumları, Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini aynı çatı altında buluştururken; Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle fuarın uluslararası yapısını ve yeni sanat coğrafyalarıyla kurduğu ilişkileri daha da görünür kılıyor.

Onur AYDIN