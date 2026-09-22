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Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...

Sanatın kalbi Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunda attı; cemiyet hayatının sanata gönül veren ünlü isimleri davette yerini aldı.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 17:27
Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
GÜLER SABANCI 
OYA ECZACIBAŞI 
BERRİN ZORLU
ALPİN ALBAYRAK, BERRAK BARUT
ALARA KOÇİBEY 
ŞİRİN YALÇIN 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA 
HASAN BÜLENT KAHRAMAN, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
GÜLER SABANCI 
OYA ECZACIBAŞI 
BERRİN ZORLU
ALPİN ALBAYRAK, BERRAK BARUT
ALARA KOÇİBEY 
ŞİRİN YALÇIN 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA 
HASAN BÜLENT KAHRAMAN, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN

2006’dan bu yana Akbank’ın ana partnerliğinde gerçekleşen Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Fuar, bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1.372 eseri bir araya getiriyor. Sanat dünyasının en prestijli buluşmalarından Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, cemiyet hayatının sanata tutkulu ünlü isimlerini de aynı çatıda buluşturdu. Güler Sabancı, Oya Eczacıbaşı, Berrak Barut, Alpin Albayrak ve Alara Koçibey gibi isimler sanat davetinde yerleri aldı. Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, köklü galeriler ile yeni oluşumları, Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları, koleksiyonerleri ve sanat profesyonellerini aynı çatı altında buluştururken; Focus Asia, Newcomers ve New Grounds bölümleriyle fuarın uluslararası yapısını ve yeni sanat coğrafyalarıyla kurduğu ilişkileri daha da görünür kılıyor.

Onur AYDIN

Contemporary Istanbul
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