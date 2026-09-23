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Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...

Musıki Eğitim Vakfı, Türk musikisinin nadide eserlerini genç kuşak sanatçılarla buluşturduğu "Didede Hayalin" dinletisini, İstanbul'un tarihî yapılarından Şerifler Yalısı'nda gerçekleştirdi.

Giriş: 23 Eylül 2026, Çarşamba 09:59
Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...
NERGİS PEKUYSAL, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, HÜLYA KOÇYİĞİT, PERVİN ERSOY, BEYZA UYANOĞLU, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, HÜLYA KOÇYİĞİT, BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU, BAHAR ŞER
GENEL
GENEL
Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...
NERGİS PEKUYSAL, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN, HÜLYA KOÇYİĞİT, PERVİN ERSOY, BEYZA UYANOĞLU, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, HÜLYA KOÇYİĞİT, BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU, BAHAR ŞER
GENEL
GENEL

Musıki Eğitim Vakfı, Türk musikisinin nadide eserlerini genç kuşak sanatçılarla buluşturduğu "Didede Hayalin" dinletisini, İstanbul'un tarihî yapılarından Şerifler Yalısı'nda gerçekleştirdi. Musıki Eğitim Vakfı Başkanı Fikret Erkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Uyanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen gece; Türk musikisini, İstanbul Türkçesinin zarafetini ve İstanbul'un mimari mirasını aynı atmosferde bir araya getirdi. Programda, Musıki Eğitim Vakfı'nın yapımcılığını üstlendiği albüm ve tekli çalışmalarından seçilen eserler seslendirildi. Ticari bir kaygı gözetmeden, Klasik Türk musikisini nitelikli biçimde icra eden sanatçıların çalışmalarına destek veren Vakıf; bu dinletiyle de genç sanatçılara sahne ve görünürlük alanı açmayı amaçladı. Gecenin takdimini Reyhan Çınar üstlenirken; hanendeler İrem Şamlı Seymenoğlu, Sait Berker Seymenoğlu, Selin Yücesoy Altınbilek ve Ahmet Yağmur Kucur dinleyicilerle buluştu. Saz heyetinde ise Özata Ayan (tanbur), Ferruh Yarkın (ritim), Baturay Yarkın (piyano), Mustafa Tabak (kanun), İremnur Yaşar (kemençe) ve Emrullah Şengüller (viyolonsel) yer aldı. Tarihî Şerifler Yalısı'nın Boğaziçi'ne özgü atmosferinde gerçekleşen dinleti, geçmişten bugüne ulaşan eserleri günümüz sanatçılarının yorumlarıyla yeniden dinleyiciyle buluştururken; musiki, dil ve mimari mirasın bir arada yaşatıldığı özel bir İstanbul akşamına dönüştü. Musıki Eğitim Vakfı, Türk musikisinin kıymetli repertuvarını korumak, yeni kuşaklara aktarmak ve bu alanda üretimlerini sürdüren sanatçıları desteklemek amacıyla albüm, kayıt, konser ve kültür projelerini sürdürürken; gerçekleştirdiği konser ve dinletileri de ücretsiz bir kültür hizmeti olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Didede Hayalin Musıki Eğitim Vakfı
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