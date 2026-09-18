Görkemli açılış...

Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outleti Florentia

Village, açılış galasını dünyanın en büyük organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio’nun hazırladığı özel gösteriyle kutladı. Açılış galasına İstanbul Valisi Davut Gül, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları ve STK Başkanlarının yanı sıra iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village, moda, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı destinasyonda buluşturan yeni nesil bir yaşam alanı olarak ilk misafirlerini ağırladı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO’su Jacopo Mazzei ev sahibi olarak misafirlerle tek tek ilgilendi. Dünyaca ünlü lüks ve premium markaları İstanbul’da bir araya getirirken Türk markalarının da dünyaya açılan kapısı olmayı hedefleyen Florentia Village’ın açılış davetine iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından Süleyman Orakçıoğlu ve Yıldırım Demirören gibi çok sayıda isim katıldı. Açılış davetinde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu ve Kübra Kalyoncu konukları karşıladı. Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO’su Jacopo Mazzei, bu önemli yatırımın arkasındaki ortak vizyonu ve Florentia Village’ın uluslararası hedeflerini paylaştı. Florentia Village; alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi uluslararası ziyaretçilerle buluşturan yeni bir destinasyon olarak konumlanıyor.

Nazif Şahin KARPUZ