Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Davetler
Davetler

Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...

Sanatı kapalı kapılar ardından çıkarıp sokağa, doğrudan hayatın içine taşıyan Artweeks Istanbul, "Collectors" edisyonuyla sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

Giriş: 17 Eylül 2026, Perşembe 10:33
Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...
CAN-TANSA, MEHMET PARS EKŞİOĞLU
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN 
DERİN, ENDER MERMERCİ
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI, MURAT-NAZLI GEZER, HAKAN ÇARMIKLI
ALİ GÜRELİ, CENK EYÜPOĞLU
BERRAK BARUT
BÜLENT-YASEMİN KAHRAMAN 
CAN ELGİZ, NESRİN ESİRTGEN 
LARA ERSU ÖZSÜER
SİNAN TEMO, HAKAN ÇARMIKLI, SERDAR BİLGİLİ 
TÜRKAN ÖZİLHAN 
YAHŞİ BARAZ
GENEL
Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...
CAN-TANSA, MEHMET PARS EKŞİOĞLU
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN 
DERİN, ENDER MERMERCİ
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI, MURAT-NAZLI GEZER, HAKAN ÇARMIKLI
ALİ GÜRELİ, CENK EYÜPOĞLU
BERRAK BARUT
BÜLENT-YASEMİN KAHRAMAN 
CAN ELGİZ, NESRİN ESİRTGEN 
LARA ERSU ÖZSÜER
SİNAN TEMO, HAKAN ÇARMIKLI, SERDAR BİLGİLİ 
TÜRKAN ÖZİLHAN 
YAHŞİ BARAZ
GENEL

Sanatı kapalı kapılar ardından çıkarıp sokağa, doğrudan hayatın içine taşıyan Artweeks Istanbul, bu kez çok özel bir kurguyla geri dönüyor. 16 Eylül'deki ön izlemenin ardından 17 Eylül – 8 Kasım 2026 tarihleri arasında genel ziyarete açılacak olan “Collectors” edisyonu; Bilgili Sanat vizyonu ve Kalebodur’un ana sponsorluğunda Banu & Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci’nin yıllara yayılan özel koleksiyonlarını Akaretler Sıraevler’in tarihi dokusunda, müze dışı bir kamusal alanda ücretsiz olarak bir araya getiriyor. 2018’den beri sanatı o alışıldık, steril galeri ortamından çıkarıp izleyiciyle filtresiz bir bağ kuran etkinlik, bu yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor. Artweeks Istanbul "Collectors" Edisyonu sadece başyapıtları yan yana dizmekle kalmıyor; eserleri bir araya getiren koleksiyonerlerin kişisel yolculuklarını, hafızalarını ve sanatla kurdukları o derin bağı da görünür kılarak İstanbul'un kültürel yaşamında yeni bir sayfa açıyor. 16 Eylül'deki ön izlemenin ardından 17 Eylül – 8 Kasım 2026 tarihleri arasında genel ziyarete açılacak olan sergi, pazartesi günleri hariç her gün 12:00 - 19:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Banu & Hakan Çarmıklı Koleksiyonu - "Reunion / Kavuşma": 2018'deki “İlk Raunt” sergisinden bu yana büyüyen koleksiyon, izleyiciyi kişisel bir yeniden buluşmaya çağırıyor. Önceden belirlenmiş katı bir liste yerine tamamen kişisel bağlar üzerinden şekillenen bu seçki; zaman içinde toplumsal meselelere, özellikle kadın sanatçılara ve feminist yaklaşımlara yönelerek koleksiyonerlerin dünyayla kurduğu ilişkinin evrimini yansıtıyor. "Bir koleksiyonun en önemli sorumluluğu, mevcut işleri korumak kadar göstermektir. Şahsen gösterilmeyen, saklanan, paylaşılmayan koleksiyonları korkak buluyorum. Bırakın serüveninizi başkaları görsün, fikirlerini paylaşsın; sanat paylaşılınca güzel. 'Reunion' ile herhangi bir alt düşünce olmadan, kalbimizi attıran ve en çok özlediğimiz işlerle hem biz yeniden kavuşuyoruz hem de onları izleyiciyle paylaşıyoruz."

Tansa Mermerci Koleksiyonu - "Sükûn ve Galeyan": Geleneksel sanattan çağdaş sanata uzanan bir yolculuğun izlerini taşıyan koleksiyon, izleyiciyi dinginlikten coşkuya doğru bir deneyime çıkarıyor. Nilbar Güreş, Nil Yalter gibi Türkiyeli kadın sanatçıların kimlik meselelerini işleyen eserleri koleksiyonun güçlü bir damarını oluşturuyor. Martin Creed ve Yuji Agematsu gibi gündelik nesneleri merkeze alan kavramsal işler ise sahiplik ve değer kavramlarını yeniden sorgulatıyor. "Koleksiyonumu bütünüyle bir otobiyografi olarak görebilirsiniz; benim yaşadığım kesitlere, dünyayı algılayış biçimimdeki evrilmelere birebir tanıklık ediyor. Tutku ile yapılan işlerin daha geniş kitlelerle buluşması, paylaşılması ve kimilerine ilham olması beni çok heyecanlandırıyor. İzleyici bu sergide, sükûndan galeyana uzanan bir rotada eserlerin birbirleriyle kurduğu o yakın ve uzak akrabalıklara şahitlik edecek."

Onur AYDIN

Collectors Artweeks Istanbul sanat koleksiyon
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Koç, şampiyona kupasını verdi
Davetler

Koç, şampiyona kupasını verdi

Merhum Mustafa V. Koç’un 1997’de başlattığı ve bu yıl 29’uncusu düzenlenen Beko Classic Pro-Am’in şampiyonu Billy Spooner oldu.
Boğaz'da şık defile...
Davetler

Boğaz'da şık defile...

“Modern Kontrast” 2026/27 Kış sezonu koleksiyonu Boğaz'da gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Bodrum'da lezzet dolu bir gece...
Davetler

Bodrum'da lezzet dolu bir gece...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri,Bodrum'da gerçekleşen davette buluştu. Şef Mehmet Akdağ’ın geceye özel hazırladığı gurme menünün eşlik ettiği organizasyonda lezzet dolu anlar yaşandı.
Sanat ve tasarımı buluşturan davet...
Davetler

Sanat ve tasarımı buluşturan davet...

Türkiye çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden Galerist, 25. yılı kapsamında sanatçısı Elif Uras ile Bodrum'da özel bir davet gerçekleştirdi.
Bodrum'da özel davet...
Davetler

Bodrum'da özel davet...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Bodrum Türkbükü’nde İtalyan tekne üreticisi Cantieri Capelli için düzenlenen davete katıldı.
Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Davetler

Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.
Sanat tutkunlarından sergi ziyareti
Davetler

Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Akbank’ın desteğiyle ziyarete açılan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.
'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...
Davetler

'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.
Genç tasarımcılara özel defile...
Davetler

Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi’nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...
Davetler

EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...

Sanat tutkunu ünlü isimler, 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'İçsel Yansımalar' sergisinde buluştu.
Büyükada’da özel defile...
Davetler

Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Otomobil tutkunları davette...
Davetler

Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.