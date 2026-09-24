Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Davetler
Davetler

İstanbul'da sanat dolu günler...

Contemporary Istanbul 21. edisyonuyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor...

Giriş: 24 Eylül 2026, Perşembe 09:38
İstanbul'da sanat dolu günler...
BİLGÜN DERELİ 
EDİP-ASLI İLKBAHAR
TAMMY BUTROS, MAYA PORTAKAL
FETTAH TAMİNCE
ZEYNEP GERMEN
MERVE MERMER
TÜRKAN YÜCESOY
YONCA KARTAL
BESTE YURTTAŞ
PARİS BIÇAKÇI
İstanbul'da sanat dolu günler...
BİLGÜN DERELİ 
EDİP-ASLI İLKBAHAR
TAMMY BUTROS, MAYA PORTAKAL
FETTAH TAMİNCE
ZEYNEP GERMEN
MERVE MERMER
TÜRKAN YÜCESOY
YONCA KARTAL
BESTE YURTTAŞ
PARİS BIÇAKÇI

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ikinci gününde sanat dolu bir gün geçirmeye devam ediyor. Fuar, bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1.372 eseri bir araya getiriyor. Sanat dünyasının en prestijli buluşmalarından Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, cemiyet hayatının sanata tutkulu ünlü isimlerinden Maya Portakal, Edip-Aslı İlkbahar ve Bilgün Dereli'yi de aynı çatıda buluşturdu. Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Onur AYDIN

Contemporary Istanbul Tersaneistanbul
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...
Davetler

Tarihi yalıda "Didede Hayalin" dinletisi...

Musıki Eğitim Vakfı, Türk musikisinin nadide eserlerini genç kuşak sanatçılarla buluşturduğu "Didede Hayalin" dinletisini, İstanbul'un tarihî yapılarından Şerifler Yalısı'nda gerçekleştirdi.
Contemporary Istanbul başladı
Davetler

Contemporary Istanbul başladı

Çağdaş sanatın farklı disiplinleri ve bakış açılarını aynı zeminde buluşturduğu Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu başladı.
Sabancı, kız arkadaşıyla Contemporary Istanbul'da...
Davetler

Sabancı, kız arkadaşıyla Contemporary Istanbul'da...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, Contemporary Istanbul sanat fuarının açılış davetine manken Tatiana Panakal ile birlikte katıldı.
Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...
Davetler

Contemporary Istanbul'un sanatsever hanımları...

Sanatın kalbi Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda attı; cemiyet hayatının sanata gönül veren ünlü isimleri davette yerini aldı.
Görkemli açılış...
Davetler

Görkemli açılış...

Kalyoncu Ailesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outleti açılışını; iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda isimle birlikte yaptı.
Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...
Davetler

Artweeks Istanbul'da "Collectors" edisyonu...

Sanatı kapalı kapılar ardından çıkarıp sokağa, doğrudan hayatın içine taşıyan Artweeks Istanbul, “Collectors” edisyonuyla sanat tutkunlarını bir araya getirdi.
Koç, şampiyona kupasını verdi
Davetler

Koç, şampiyona kupasını verdi

Merhum Mustafa V. Koç’un 1997’de başlattığı ve bu yıl 29’uncusu düzenlenen Beko Classic Pro-Am’in şampiyonu Billy Spooner oldu.
Boğaz'da şık defile...
Davetler

Boğaz'da şık defile...

“Modern Kontrast” 2026/27 Kış sezonu koleksiyonu Boğaz'da gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Bodrum'da lezzet dolu bir gece...
Davetler

Bodrum'da lezzet dolu bir gece...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri,Bodrum'da gerçekleşen davette buluştu. Şef Mehmet Akdağ’ın geceye özel hazırladığı gurme menünün eşlik ettiği organizasyonda lezzet dolu anlar yaşandı.
Sanat ve tasarımı buluşturan davet...
Davetler

Sanat ve tasarımı buluşturan davet...

Türkiye çağdaş sanat sahnesinin öncü galerilerinden Galerist, 25. yılı kapsamında sanatçısı Elif Uras ile Bodrum'da özel bir davet gerçekleştirdi.
Bodrum'da özel davet...
Davetler

Bodrum'da özel davet...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Bodrum Türkbükü’nde İtalyan tekne üreticisi Cantieri Capelli için düzenlenen davete katıldı.
Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Davetler

Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.