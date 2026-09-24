İstanbul'da sanat dolu günler...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 21. Edisyonu'nun ikinci gününde sanat dolu bir gün geçirmeye devam ediyor. Fuar, bu yıl 16 farklı ülkeden 70 çağdaş sanat galerisini, 736 sanatçıyı ve 1.372 eseri bir araya getiriyor. Sanat dünyasının en prestijli buluşmalarından Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu, cemiyet hayatının sanata tutkulu ünlü isimlerinden Maya Portakal, Edip-Aslı İlkbahar ve Bilgün Dereli'yi de aynı çatıda buluşturdu. Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Onur AYDIN