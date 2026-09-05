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Boğaz'da şık defile...

"Modern Kontrast" 2026/27 Kış sezonu koleksiyonu Boğaz'da gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.

Giriş: 05 Eylül 2026, Cumartesi 09:58
Boğaz'da şık defile...
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
Boğaz'da şık defile...
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE
DEFİLE

IMANNOOR 70 Model ve 110 look dan oluşan “Modern Kontrast” adlı 2026/27 Kış sezonu

koleksiyonuna Galataport’ta merhaba dedi! Görkemli sezon defilesi Burcu Esmersoy, Ebru Şallı

ve Şebnem Schaefer ile açıldı, defile Hadise konseri ile devam etti! Kuruluşundan bu yana geçen 5 yıl içinde ait olduğu moda sektöründe “kendi” olma hedefiyle, uluslararası kreatif ekibinin ürettiği zengin renk paletli, Tarih ve kültürümüzden ilham alarak modernleştirilen özgün desenler ve fark yaratan yüksek organik kumaş kalitesi ile IMANNOOR; 2026-27 kış sezonu “Modern Kontrast” adlı yeni koleksiyonunu Galataport’ta görkemli bir defile ile tanıttı. Yaşam tarzını; rahatlık ve zarafet üzerine kurgulayan modern zaman kadını için tasarlanan “modern kontrast”, günün tüm anlarını desen ve renkler aracılığıyla doğal kumaşlarda kullanıcısıyla buluşturuyor. Koleksiyon; şal, eşarp, gündelik kıyafetler, kaftanlar, pijamalar, jean, deri kürkler ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazeyi içeriyor.

Moda dünyasında Türkiye’nin yükselen marka değerlerinden olan IMANNOOR Galataport,

Emaar vb. Iddialı avm mağazalarının yanı sıra online’da global bir dünya markası olma yolunda

ilerliyor.

“Modern Kontrast boğaz
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