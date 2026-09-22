Contemporary Istanbul başladı

İstanbul'da sanat baharı başladı! Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. 70 galeri, 736 sanatçı ve bin 372 eser; 22 yeni galerinin katılımıyla gerçekleşen Contemporary Istanbul'un ön gösterim davetine Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya birlikte katıldı. Fuardaki eserleri ilgiyle inceleyen Sabancı ve Sarıkaya, uzun uzun sohbet etti. Contemporary Istanbul’un ana sponsorluğuna dair açıklamalarda bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: “Çağdaş sanat, dünyaya yeni gözlerle bakmanın en güçlü yollarından biri. İstanbul da bugün bu yeni bakışların buluştuğu, sanatın geleceğinin konuşulduğu önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Contemporary Istanbul ise 21 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, galerileri ve koleksiyonerleri İstanbul’da buluşturarak bu yaratıcı enerjiyi büyütüyor. Akbank olarak 21 yıla ulaşan ana partnerliğimizle bu yolculuğa eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz. Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonunun da İstanbul’un çağdaş sanat alanındaki iddiasını güçlendirecek, yeni keşiflere ve yeni hikayelere ilham verecek bir buluşma olacağına inanıyorum” dedi.