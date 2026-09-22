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Contemporary Istanbul başladı

Çağdaş sanatın farklı disiplinleri ve bakış açılarını aynı zeminde buluşturduğu Contemporary Istanbul'un 21. edisyonu başladı.

Giriş: 22 Eylül 2026, Salı 17:00
Contemporary Istanbul başladı
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
GÜLER SABANCI 
OYA ECZACIBAŞI 
BERRİN ZORLU
ALPİN ALBAYRAK, BERRAK BARUT
ALARA KOÇİBEY 
ŞİRİN YALÇIN 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA 
HASAN BÜLENT KAHRAMAN, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
ARZU KAYAR
Contemporary Istanbul başladı
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
GÜLER SABANCI 
OYA ECZACIBAŞI 
BERRİN ZORLU
ALPİN ALBAYRAK, BERRAK BARUT
ALARA KOÇİBEY 
ŞİRİN YALÇIN 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA 
HASAN BÜLENT KAHRAMAN, AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI 
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA, HASAN BÜLENT KAHRAMAN
ARZU KAYAR

İstanbul'da sanat baharı başladı! Bloomberg HT ve Habertürk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. 70 galeri, 736 sanatçı ve bin 372 eser; 22 yeni galerinin katılımıyla gerçekleşen Contemporary Istanbul'un ön gösterim davetine Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya birlikte katıldı. Fuardaki eserleri ilgiyle inceleyen Sabancı ve Sarıkaya, uzun uzun sohbet etti. Contemporary Istanbul’un ana sponsorluğuna dair açıklamalarda bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: “Çağdaş sanat, dünyaya yeni gözlerle bakmanın en güçlü yollarından biri. İstanbul da bugün bu yeni bakışların buluştuğu, sanatın geleceğinin konuşulduğu önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Contemporary Istanbul ise 21 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıları, galerileri ve koleksiyonerleri İstanbul’da buluşturarak bu yaratıcı enerjiyi büyütüyor. Akbank olarak 21 yıla ulaşan ana partnerliğimizle bu yolculuğa eşlik etmekten büyük gurur duyuyoruz. Contemporary Istanbul’un 21. Edisyonunun da İstanbul’un çağdaş sanat alanındaki iddiasını güçlendirecek, yeni keşiflere ve yeni hikayelere ilham verecek bir buluşma olacağına inanıyorum” dedi.

Contemporary Istanbul’
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