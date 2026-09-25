Montgomery'den özel sergi...

ISTANBUL’74 tarafından Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli ev sahipliğinde gerçekleşen Robert Montgomery’nin yeni kişisel sergisi James Baldwın's Balcony In Istanbul and Other Works, sanatçının katılımıyla ISTANBUL’74 Arnavutköy’de açıldı. Sergi, Montgomery’nin ISTANBUL’74 ile on yılı aşkın süredir devam eden iş birliğinin yeni bölümünü oluşturuyor. Suzan Sabancı, Berrak Barut, Cem Hakko, Serra Türker, Akın-Gülin Öngör gibi isimlerin de katıldığı gecede Montgomery; resim ve ışıklı eserlerden oluşan yeni çalışmalarını ilk kez izleyiciyle buluşturdu. Sergi, şiir, hafıza, mekân ve sanatçının İstanbul’la kurduğu uzun soluklu ilişkiyi şekillendiren kültürel katmanlar etrafında bir araya geliyor. Çağdaş sanat, kültür, moda, sinema ve tasarım dünyasından isimleri buluşturan açılış, Montgomery’nin İstanbul’a dönüşünü ve ISTANBUL’74 ile on yılı aşkın süredir devam eden iş birliğinin yeni bölümünü kutladı. Serginin merkezinde Montgomery’nin Poets in the Cities serisinden üç yeni resim yer alıyor. Seriden bir eserin yakın zamanda İngiltere’de Bloomsbury Group’un tarihi evi Charleston’da sergilenmesinin ardından İstanbul, bu yeni serinin İngiltere dışındaki ilk sunumuna ev sahipliği yapıyor. Bu çalışmalara İstanbul için yazdığı şiir Everythınk In The Cıty ve niceleri eşlik ederken, sergi Montgomery’nin dili yalnızca yazılı bir ifade biçimi olarak değil; mimari, kamusal alan ve kolektif hafıza içinde deneyimlenen bir araç olarak ele alan pratiğini sürdürüyor.