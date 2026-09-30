Ahmet Mümtaz Taylan'dan 'Noksan' sergisi...

Ahmet Mümtaz Taylan’ın ilk fotoğraf sergisi “Noksan”, LEE Art Project'te sanatseverlerle buluştu. LEE Art Project, yeni sanat sezonunu sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Noksan” başlıklı ilk fotoğraf sergisiyle açtı. Sanat yaşamını farklı disiplinlerde sürdüren Ahmet Mümtaz Taylan, bu kez objektifinden yansıyan dünyayı sanatseverlere aktardı. Özel davete Nezih-Berrak Barut ve iş insanı Adnan Polat gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı. Sanatçının ilk fotoğraf sergisi olma özelliğini taşıyan “Noksan”; 30 Eylül–30 Ekim 2026 tarihlerinde Polat Piyalepaşa Çarşı’daki LEE Art Project’te ziyaret edilebilecek. Sergi kapsamında gerçekleştirilecek satışlardan elde edilen gelirin yüzde 50’si, kanser tedavisi gören çocukların ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Nazif Şahin KARPUZ