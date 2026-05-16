Kadın emeği dijital sanat ve fotoğrafla ölümsüzleşti

Emek, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının geliştirilmesi temalarını bütünleştiren, ‘Kalbin Emeği Fotoğraf Sergisi’ özel bir davetle sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:35 Güncelleme: 16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:41
Emek, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının geliştirilmesi temalarını bütünleştiren, ‘Kalbin Emeği Fotoğraf Sergisi’ özel bir davetle sanatseverlerle buluştu. Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun proje koordinatörlüğü ve küratörlüğünde, F. Dilek Yurdakul’un objektifinden, fotoğrafın insanı ve duyguyu yeniden yorumlayan dönüştürücü yönü, sosyal sorumlulukçubakışla bütünleşerek,sanatseverlere yeni deneyimler sundu. Sanatın etki ve farkındalık yaratma gücü, Çankaya Üniversitesi KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun koordinatörlüğünde yürütülen,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Anadoludakiler – Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi Sanatın: Nallıhan İğne Oyası Projesi” kapsamında hazırlanan, Kalbin Emeği Sergisi’ne yansıtılarak, Arı Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen resepsiyonla açıldı. Anadolu’nun eşsiz kültürel mirasının korunmasına, kadın üreticilerin güçlendirilmesine katkı sunansergide,global platformlarda Türkiye’yi temsil eden fotoğraf sanatçısı F. Dilek Yurdakul’un objektifinden, Nallıhan’da ipek iğne oyası üreticisi kadınların yaşamları, üretim ve emek hikâyeleri sanatseverlerle buluştu.Sergideki fotoğraflar kullanılarak, ipek iğne oyası emekçilerininyüz ifadeleri yapay zekâ araçlarıyla analiz edilip, dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Sadece kadınlara ait bir halk sanatının, üretim süreçlerinden aksedenduygular, dijital sanatla bambaşka bir forma kavuşarak, Dünya’da bir ilke imza atıldı. Serginin açılış konuşmaları KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, ARI Kültür Sanat Merkezi Yönetim Kurulu ÜyesiSeda Tarmanve Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligidertarafından gerçekleştirilirken, resepsiyonaproje paydaşı kuruluşların temsilcileri Arzu Sabancı, Arzu Kaprol, Esra Güner’in yanı sırasayıda çok sayıda büyükelçi, siyaset, akademi, sivil toplum, cemiyet ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Emek, kültürel mirasın korunması ve kadın istihdamının geliştirilmesi temalarını bütünleştiren, 'Kalbin Emeği Fotoğraf Sergisi' özel bir davetle sanatseverlerle buluştu.
