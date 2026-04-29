'White Promise' koleksiyonuna özel davet

Dilek Hanif, zanaatın inceliklerini çağdaş couture estetiğiyle buluşturduğu özel gelinlik koleksiyonu, el işçiliğiyle şekillenen sofistike tasarım dili ve zarif siluetleriyle, gelinliği çok katmanlı, modern ve kusursuz bir deneyime dönüştürüyor. Hafiflik, zarafet ve zamansızlık kavramlarını yeniden yorumlayan 14 parçadan oluşan 'White Promise', Hanif’in "modanın geçiciliğine değil, kalıcılığına" odaklanan vizyonunun en özel yansıması. 1990 yılında kurduğu markasıyla moda yolculuğuna başlayan ve 2004’te Paris Haute Couture Haftası’nda koleksiyon sunan ilk Türk tasarımcı olarak uluslararası arenada iz bırakan Hanif, 'White Promise' koleksiyonunda yer alan çok yönlü parçalar; evden çıkıştan nikaha, kutlamadan after-party’ye uzanan her ana eşlik etmek üzere özenle tasarlandı. Dilek Hanif'in ev sahipliğinde, Gümüşsuyu’nda bulunan Showroom’unda gerçekleşen davette iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri; Çiğdem Sabancı, Suzan Sabancı, Ayşegül Dinçkök, Semra Özlenir ve Nilüfer Bulut da yoğun ilgi göstererek kendisini yalnız bırakmadı. Şık ikramlar eşliğinde gerçekleşen davet, moda dünyasının nabzını tuttu. "'White Promise', köklü bir tasarım mirasının çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlandığı, duygu, zanaat ve estetiğin mükemmel dengesini sunan özel bir koleksiyon olarak öne çıkıyor.