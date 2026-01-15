Davetler

Boğaz'da anlamlı buluşma

Cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimleri, Bircan Bircan Derneği'nin düzenlediği davette bir araya geldi.

Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe 10:59 Güncelleme: 15 Ocak 2026 Perşembe 12:07
Boğaz'da anlamlı buluşma

Bircan Bircan Derneği yararına Grand Tarabya Otel'de düzenlenen özel gece, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini sosyal sorumluluk amacıyla bir araya getirdi. İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından birinde gerçekleşen davet, Glow & Celebrity'nin 1. yıl kutlaması kapsamında düzenlendi. Derin Mermerci'nin başkanlığını yaptığı Bircan Bircan Derneği yararına gerçekleştirilen gecede, İstanbul'un iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya gelirken, davetliler "Yunanistan'ın Tarkan'ı" olarak anılan Konstantinos Martakis'in sahne performansıyla keyifli anlar yaşadı. Gülşah Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen muhteşem gece, ünlü isimlerin yoğun katılımıyla dikkat çekti. Geceye katılanlar arasında Çiğdem Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Cem ve Hülya Kalyoncu,gibi birçok ünlü isim yer aldı.


Bircan Bircan Derneği Grand Tarabya Otel

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'tan Turan'a plaket...

Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.

Güncel "Yüreğin Nuru" sergisi...

İpek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren “Yüreğin Nuru Sergisi” el sanatı severlerin beğenisine sunuldu.

Davetler Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Davetler Boğaz'da anlamlı buluşma

Cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimleri, Bircan Bircan Derneği'nin düzenlediği davette bir araya geldi.
Güncel Yalıda kahvaltı daveti...

Fulya Nayman, yakın dostları için yalısında kahvaltı daveti verdi.
Jet Set Cooper'ın annesi Türk dizisi fanı

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin Türk dizisi fanı olduğunu söyledi.

Güncel Romantik tatil...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte tatile çıktı.
Güncel Garih'e ailece kutlama...

Dalia Garih, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Jet Set Karlar içinde poz verdi

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için gittiği Alpler'de poz verdi.

Güncel Koç'a “Hayal Atlası”

İşleri için Ankara'ya giden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ressam Funda İyce Tuncel'in, “Hayal Atlası” isimli tablosunu koleksiyonuna ekledi.
Güncel Bolu'da kar tatili...

İç mimar Alara Koçibey, Bolu'da hayata geçirdiği projesinde kar tatili yaptı.
Güncel Çölde 10. yaş kutlaması...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in 10. yaşını kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.