Boğaz'da anlamlı buluşma

Bircan Bircan Derneği yararına Grand Tarabya Otel'de düzenlenen özel gece, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini sosyal sorumluluk amacıyla bir araya getirdi. İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından birinde gerçekleşen davet, Glow & Celebrity'nin 1. yıl kutlaması kapsamında düzenlendi. Derin Mermerci'nin başkanlığını yaptığı Bircan Bircan Derneği yararına gerçekleştirilen gecede, İstanbul'un iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya gelirken, davetliler "Yunanistan'ın Tarkan'ı" olarak anılan Konstantinos Martakis'in sahne performansıyla keyifli anlar yaşadı. Gülşah Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen muhteşem gece, ünlü isimlerin yoğun katılımıyla dikkat çekti. Geceye katılanlar arasında Çiğdem Sabancı, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Cem ve Hülya Kalyoncu,gibi birçok ünlü isim yer aldı.