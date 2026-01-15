Cemiyet hayatının önde gelen isimlerini sosyal sorumluluk amacıyla bir araya geldi.
Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe
ÇİĞDEM SABANCI
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
CEM-HÜLYA KALYONCU
ARZU KUNT
BURCU ŞENDİR
ECE KIRAL
KOSTAS MARTAKİS
KOSTAS MARTAKİS
GENEL
Boğaz'da anlamlı buluşma
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerini sosyal sorumluluk amacıyla bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.