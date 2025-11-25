“Barok Botanika” koleksiyonu

19 Kasım’da Nişantaşı Tuba Ergin mağazasında, Sonbahar/Kış 2025–26 koleksiyonunun lansmanı özel bir davetle gerçekleştirildi. “Barok Botanika” temalı koleksiyon için, trunkshow’da görev alan modellerin yanı sıra davetlilere de barok esintili saç ve makyaj önerileri sunularak uygulamalar yapıldı. Etkinlik kapsamında oluşturulan mini runway mizanseni ile konuklara özel reels videoları hazırlanırken, ikramlar eşliğinde keyifli ve interaktif bir davet deneyimi yaşatıldı. Davete katilan cemiyet hayatının ünlü isimleri arasında; Tuba Peksayar, Tuğçe Eyilik, Arzu Kunt, Gülbin Simitçioğlu, Tuçe Peksayar, Banu Kalpakçıoğlu, Laura Margarita, Alea Pınar Dupre, Melike Gebeş gibi isimler yer aldı.