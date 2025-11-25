KADEM: “Şiddete Karşı Hep Birlikte”

Birleşmiş Milletler’e göre; dünya genelinde her yıl 50 binden fazla kadın öldürülüyor. Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM),“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” için hazırladığı kampanyayla bu yıl da şiddeti engellemek için önemli bir adım atıyor. KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adını verdiğikampanya, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ünlü haberci Fulya Öztürk ile akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı. “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini bu konuda ‘farkında olmaya’ ve ‘mücadeleetmeye’ davet eden kampanyada, Birleşmiş Milletler’inkadına yönelik şiddetle mücadele için önerdiği ‘turuncu’renkteki ‘nokta’lar kullanılıyor. Özel olarak kampanya için tasarlanan ve kadına yönelik şiddete hep birlikte ‘dur’ deme iradesini temsil eden Turuncu Nokta’ların yaygınlaşmasıyla toplumun ortak duruşunun ifadesi edilmesi amaçlanıyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar: “Toplum nereye bakarsa, orası değişir.” Kadına yönelik şiddetin birkaç kurumun değil, bir milletin meselesi olduğunu vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla, şiddeti engellemek için bir toplumsal seferberliğin ilk adımını attıklarına inandığını belirtti. Bayraktar şöyle konuştu: “ ‘Hep birlikte’ diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Devlet kurumları, yerel yönetimler, hukukçular, sağlık çalışanları, öğretmenler, medya, iş dünyası, kültür sanat dünyası, sporcular, sivil toplum, aileler ve elbette bireyler. Herkesi davet ediyoruz... Bir komşunun çığlığını duymaya… bir kadına “yalnız değilsin” demeye…KADES’i bilmeye ve öğretmeye, Alo 183’ü paylaşmaya, şiddeti normalleştiren dile ‘hayır!’ demeye, çocuklara saygı ve sınır eğitimi vermeye, medyayı sorumlu davranmaya davet ediyoruz! Bayraktar, kampanyada kullanılan turuncu noktanınsadece bir sembol değil, ortak bir duruş olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Turuncu, ‘Ben bu mücadelede varım, sessiz kalmam’ diyen herkes için ortak bir çağrıdır. Umudun, duyarlılığın ve değişimin işaretidir. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu nokta aracılığıyla; ‘Bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum. Görmezden gelmiyorum. Göz yummuyorum’ demeye devam edeceğiz.”Dedi. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Taksim AKM’de düzenlenen KADEM Derneği’nin etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarını vurgulayarak “Şiddetin her türlüsüne lanet ediyoruz.” dedi. Sinem Kobal ise kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek “Kadınlara şiddete karşı susmayan herkes çok kıymetli. Bu anlamda erkeklerin de desteği çok ama çok kıymetli. Kadınların en güvenli yerleri evleri ama kadına şiddet evde başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN