Davetler

KADEM: “Şiddete Karşı Hep Birlikte”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde “Şiddete Karşı Hep Birlikte” diyerek toplumun tüm kesimlerini mücadeleye çağıran KADEM’in yeni kampanyasının yüzü Kenan İmirzalıoğlu oldu.

Giriş: 25 Kasım 2025 Salı
KADEM: “Şiddete Karşı Hep Birlikte”

Birleşmiş Milletler’e göre; dünya genelinde her yıl 50 binden fazla kadın öldürülüyor. Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM),“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” için hazırladığı kampanyayla bu yıl da şiddeti engellemek için önemli bir adım atıyor. KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adını verdiğikampanya, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ünlü haberci Fulya Öztürk ile akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı. “Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini bu konuda ‘farkında olmaya’ ve ‘mücadeleetmeye’ davet eden kampanyada, Birleşmiş Milletler’inkadına yönelik şiddetle mücadele için önerdiği ‘turuncu’renkteki ‘nokta’lar kullanılıyor. Özel olarak kampanya için tasarlanan ve kadına yönelik şiddete hep birlikte ‘dur’ deme iradesini temsil eden Turuncu Nokta’ların yaygınlaşmasıyla toplumun ortak duruşunun ifadesi edilmesi amaçlanıyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar: “Toplum nereye bakarsa, orası değişir.” Kadına yönelik şiddetin birkaç kurumun değil, bir milletin meselesi olduğunu vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla, şiddeti engellemek için bir toplumsal seferberliğin ilk adımını attıklarına inandığını belirtti. Bayraktar şöyle konuştu: “ ‘Hep birlikte’ diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Devlet kurumları, yerel yönetimler, hukukçular, sağlık çalışanları, öğretmenler, medya, iş dünyası, kültür sanat dünyası, sporcular, sivil toplum, aileler ve elbette bireyler. Herkesi davet ediyoruz... Bir komşunun çığlığını duymaya… bir kadına “yalnız değilsin” demeye…KADES’i bilmeye ve öğretmeye, Alo 183’ü paylaşmaya, şiddeti normalleştiren dile ‘hayır!’ demeye, çocuklara saygı ve sınır eğitimi vermeye, medyayı sorumlu davranmaya davet ediyoruz! Bayraktar, kampanyada kullanılan turuncu noktanınsadece bir sembol değil, ortak bir duruş olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Turuncu, ‘Ben bu mücadelede varım, sessiz kalmam’ diyen herkes için ortak bir çağrıdır. Umudun, duyarlılığın ve değişimin işaretidir. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu nokta aracılığıyla; ‘Bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum. Görmezden gelmiyorum. Göz yummuyorum’ demeye devam edeceğiz.”Dedi. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Taksim AKM’de düzenlenen KADEM Derneği’nin etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, kadına yönelik şiddete karşı duruşlarını vurgulayarak “Şiddetin her türlüsüne lanet ediyoruz.” dedi. Sinem Kobal ise kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekerek “Kadınlara şiddete karşı susmayan herkes çok kıymetli. Bu anlamda erkeklerin de desteği çok ama çok kıymetli. Kadınların en güvenli yerleri evleri ama kadına şiddet evde başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Onur AYDIN

KADEM KADES Kadın ve Demokrasi Vakfı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.