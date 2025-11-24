Hafta sonu caddeye çıktılar...

Hafta sonu Bebek bir hayli hareketliydi. İş dünyasına yön veren ünlü beylerden Haluk Dinçer form tutmak üzere geldiği Bebek'te hızlı tempoda yürüdü. Sağlığına dikkat eden Beşiktaş Spor Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Kuruçeşme'den Bebek’e kadar Boğaz havası alan Çebi, yürüyüş yaparak formunu korudu. Emra Çarmıklı, önceki gün Bebek'de yürüyüşte görüntülendi. Bir süre arkadaşları ile sohbete duran Çarmıklı, basın mensuplarının da fotoğraf talebini kırmadı ve objektiflere poz verdi. Ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. İş insanı Ali Gürsoy, Bebek caddelerinde objektiflere takıldı. Kulaklığını takıp müzik eşliğinde spor yapan Gürsoy, sahil hattı boyunca yürüdü.

Ferit TUĞLUK